Atelier créatif Le Grand-Pressigny

Atelier créatif

4 Grande Rue Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-07-04

Atelier vannerie pour enfants à partir de 8 ans, sur réservation.

4 Grande Rue Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 65 21

English :

Basket-making workshop for children aged 8 and over, by reservation.

