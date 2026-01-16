Atelier créatif Le Grand-Pressigny
4 Grande Rue Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Atelier vannerie pour enfants à partir de 8 ans, sur réservation.
4 Grande Rue Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 65 21
English :
Basket-making workshop for children aged 8 and over, by reservation.
