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Jaja Le Grand-Pressigny

Jaja Le Grand-Pressigny

Jaja Le Grand-Pressigny vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 11 Carroi des Robins

Ville : 37350 Le Grand-Pressigny

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Le Grand-Pressigny

Jaja

11 Carroi des Robins Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :
2026-05-08 2026-05-10

Exposition de sculptures, peintures et art digital de Jaja.
Vernissage le samedi 9 mai.
Exposition de sculptures, peintures et art digital de Jaja.
Vernissage le samedi 9 mai.   .

11 Carroi des Robins Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 20 69 36  marmal9958@gmail.com

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English :

Exhibition opening on Saturday.

L’événement Jaja Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-04-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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