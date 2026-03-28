Le Grand-Pressigny

Jaja

11 Carroi des Robins Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-10

Exposition de sculptures, peintures et art digital de Jaja.

Vernissage le samedi 9 mai.

Exposition de sculptures, peintures et art digital de Jaja.

Vernissage le samedi 9 mai. .

11 Carroi des Robins Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 20 69 36 marmal9958@gmail.com

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English :

Exhibition opening on Saturday.

L’événement Jaja Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-04-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire