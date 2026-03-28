Jaja Le Grand-Pressigny
Jaja Le Grand-Pressigny vendredi 8 mai 2026.
Le Grand-Pressigny
Jaja
11 Carroi des Robins Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-09 20:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-10
Exposition de sculptures, peintures et art digital de Jaja.
Vernissage le samedi 9 mai.
Exposition de sculptures, peintures et art digital de Jaja.
Vernissage le samedi 9 mai. .
11 Carroi des Robins Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 20 69 36 marmal9958@gmail.com
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English :
Exhibition opening on Saturday.
L’événement Jaja Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-04-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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