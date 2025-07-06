Atelier Tir au propulseur

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 11:00:00

fin : 2026-04-17 12:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Maniez la sagaie et le propulseur comme un véritable Cro-Magnon (dès 9 ans). Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du musée, sur réservation.

Maniez la sagaie et le propulseur comme un véritable Cro-Magnon ( dès 9 ans ). Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du musée, sur réservation. .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Handle your assegai and thruster like a real Cro-Magnon (ages 9 and up). Family workshop. Guided tour of the museum included, on reservation.

L’événement Atelier Tir au propulseur Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Conseil Départemental 37