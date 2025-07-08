Le Grand-Pressigny

Fête des moissons

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-29

Récoltez l’engrain une céréale datant du Néolithique à la faucille en silex, moulez votre farine comme au Néolithique, et découvrez des recettes du Néolithique à la Renaissance avec la Cie Cuisine historique.

Participez à des démonstratations de taille de silex et allumage du feu.

Récoltez l’engrain une céréale datant du Néolithique à la faucille en silex, moulez votre farine comme au Néolithique, et découvrez des recettes du Néolithique à la Renaissance avec la Cie Cuisine historique.

Participez à des démonstratations de taille de silex et allumage du feu. 8 .

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Cut the wheat in our field with a flint harvesting knife, then make flour as it was 6,000 years ago (ages 7 and up). Bookings required.

L’événement Fête des moissons Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Conseil Départemental 37