Fête des moissons Le Grand-Pressigny
Fête des moissons Le Grand-Pressigny mercredi 29 juillet 2026.
Le Grand-Pressigny
Fête des moissons
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-29
Récoltez l’engrain une céréale datant du Néolithique à la faucille en silex, moulez votre farine comme au Néolithique, et découvrez des recettes du Néolithique à la Renaissance avec la Cie Cuisine historique.
Participez à des démonstratations de taille de silex et allumage du feu.
Récoltez l’engrain une céréale datant du Néolithique à la faucille en silex, moulez votre farine comme au Néolithique, et découvrez des recettes du Néolithique à la Renaissance avec la Cie Cuisine historique.
Participez à des démonstratations de taille de silex et allumage du feu. 8 .
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
Cut the wheat in our field with a flint harvesting knife, then make flour as it was 6,000 years ago (ages 7 and up). Bookings required.
L’événement Fête des moissons Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Conseil Départemental 37
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