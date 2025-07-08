Le Grand-Pressigny

Museum’s visit

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 11:00:00

fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-18 2026-08-26

Guided tour of the museum in English, booking required.

Guided tour of the museum in English, booking required. .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Guided tour of the museum in English, booking required.

L’événement Museum’s visit Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Conseil Départemental 37