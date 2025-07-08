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Museum’s visit Le Grand-Pressigny

Museum’s visit Le Grand-Pressigny

Museum’s visit Le Grand-Pressigny lundi 27 juillet 2026.

Ville : 37350 Le Grand-Pressigny

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Le Grand-Pressigny

Museum’s visit

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 11:00:00
fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-18 2026-08-26

Guided tour of the museum in English, booking required.
Guided tour of the museum in English, booking required.   .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20  grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Guided tour of the museum in English, booking required.

L’événement Museum’s visit Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Conseil Départemental 37

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