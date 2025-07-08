Museum’s visit Le Grand-Pressigny
Museum’s visit Le Grand-Pressigny lundi 27 juillet 2026.
Le Grand-Pressigny
Museum’s visit
Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 11:00:00
fin : 2026-07-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-18 2026-08-26
Guided tour of the museum in English, booking required.
Guided tour of the museum in English, booking required. .
Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
Guided tour of the museum in English, booking required.
L’événement Museum’s visit Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Conseil Départemental 37
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