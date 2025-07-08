Le Grand-Pressigny

Concert Lyrique Opera-Cation!

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:30:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-24

‘association Note à Note propose un concert lyrique donné par cinq chanteurs classiques américains en villégiature en Touraine pendant l’été. Les œuvres chantées vont de l’époque classique (Mozart) au post-romantisme (César Franck).

‘association Note à Note propose un concert lyrique donné par cinq chanteurs classiques américains en villégiature en Touraine pendant l’été. Les œuvres chantées vont de l’époque classique (Mozart) au post-romantisme (César Franck). Les chanteurs sont accompagnés au piano par leur directrice artistique. 12 .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 99 59 47 16 noteanote.bdd&gmail.com

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English :

The Note %E0 Note association is presenting an opera concert featuring five American classical singers who are vacationing in Touraine this summer. The works performed range from the Classical period (Mozart) to the Post-Romantic era (César Franck).

L’événement Concert Lyrique Opera-Cation! Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-06-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire