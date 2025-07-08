Concert Lyrique Opera-Cation! Le Grand-Pressigny
Concert Lyrique Opera-Cation! Le Grand-Pressigny vendredi 24 juillet 2026.
Le Grand-Pressigny
Concert Lyrique Opera-Cation!
Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:30:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24
‘association Note à Note propose un concert lyrique donné par cinq chanteurs classiques américains en villégiature en Touraine pendant l’été. Les œuvres chantées vont de l’époque classique (Mozart) au post-romantisme (César Franck).
‘association Note à Note propose un concert lyrique donné par cinq chanteurs classiques américains en villégiature en Touraine pendant l’été. Les œuvres chantées vont de l’époque classique (Mozart) au post-romantisme (César Franck). Les chanteurs sont accompagnés au piano par leur directrice artistique. 12 .
Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 99 59 47 16 noteanote.bdd&gmail.com
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English :
The Note %E0 Note association is presenting an opera concert featuring five American classical singers who are vacationing in Touraine this summer. The works performed range from the Classical period (Mozart) to the Post-Romantic era (César Franck).
L’événement Concert Lyrique Opera-Cation! Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-06-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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