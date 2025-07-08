Visite libre Le Grand-Pressigny
Visite libre Le Grand-Pressigny samedi 19 septembre 2026.
Le Grand-Pressigny
Visite libre
Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église de style gothique et roman: édifice très complexe dont la construction s’est étalée du 12 -ème au 16 -ème siècle.
Visite libre de l’église de style gothique et roman: édifice très complexe dont la construction s’est étalée du 12 -ème au 16 -ème siècle. .
Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire le-grand-pressigny@wanadoo.fr
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English :
Self-guided tour of the Gothic and Romanesque church: a highly complex structure whose construction spanned the 12th to the 16th centuries.
L’événement Visite libre Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-06-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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