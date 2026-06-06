Lillebonne

Marché de Noël

Place Carnot Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11 17:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-11

✨ Marché de Noël 2026 de la Cité Commerciale de Lillebonne✨

La Cité Commerciale de Lillebonne vous donne rendez-vous pour son Marché de Noël 2026.

En plein cœur du centre-ville de Lillebonne !

✨ Au programme

Artisanat et créations originales

Produits du terroir et spécialités locales

Ambiance féerique de Noël

Animations festives pour petits et grands

Décorations et esprit de Noël au rendez-vous

Durant ces 3 jours de fête, venez découvrir de nombreux exposants, des créations artisanales, des produits du terroir et toute la magie de Noël dans une ambiance chaleureuse et conviviale. ✨ .

Place Carnot Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie citecommerciale.lillebonne@gmail.com

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Lillebonne a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme