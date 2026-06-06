Marché de Noël Lillebonne
Marché de Noël Lillebonne vendredi 11 décembre 2026.
Lillebonne
Marché de Noël
Place Carnot Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11 17:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-11
✨ Marché de Noël 2026 de la Cité Commerciale de Lillebonne✨
La Cité Commerciale de Lillebonne vous donne rendez-vous pour son Marché de Noël 2026.
En plein cœur du centre-ville de Lillebonne !
✨ Au programme
Artisanat et créations originales
Produits du terroir et spécialités locales
Ambiance féerique de Noël
Animations festives pour petits et grands
Décorations et esprit de Noël au rendez-vous
Durant ces 3 jours de fête, venez découvrir de nombreux exposants, des créations artisanales, des produits du terroir et toute la magie de Noël dans une ambiance chaleureuse et conviviale. ✨ .
Place Carnot Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie citecommerciale.lillebonne@gmail.com
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English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Lillebonne a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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