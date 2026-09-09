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AGENDA · Montceaux

Marché de Noël chemin de Betheneins Montceaux

samedi 28 novembre 2026 · chemin de Betheneins · Montceaux

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
chemin de Betheneins
Adresse
Salle des fêtes
Ville
01090 Montceaux
Département
Ain
Tarif

Montceaux

Marché de Noël

chemin de Betheneins Salle des fêtes Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-28

Découvrez le marché de Noël organisé par le Sou des Écoles de Montceaux ! Producteurs, artisans, créateurs, commerçants, associations, tous vous y attendent !
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chemin de Betheneins Salle des fêtes Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   soudesecolesmontceaux@gmail.com

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English :

Discover the Christmas market organized by the Sou des Écoles de Montceaux! Producers, craftsmen, designers, shopkeepers and associations all await you!

L’événement Marché de Noël Montceaux a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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