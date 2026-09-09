Marché de Noël chemin de Betheneins Montceaux

Informations pratiques

Montceaux

Marché de Noël

chemin de Betheneins Salle des fêtes Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

Découvrez le marché de Noël organisé par le Sou des Écoles de Montceaux ! Producteurs, artisans, créateurs, commerçants, associations, tous vous y attendent !

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chemin de Betheneins Salle des fêtes Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes soudesecolesmontceaux@gmail.com

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English :

Discover the Christmas market organized by the Sou des Écoles de Montceaux! Producers, craftsmen, designers, shopkeepers and associations all await you!

L’événement Marché de Noël Montceaux a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre