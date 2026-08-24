Informations pratiques

Orbigny

Marché de Noël

Salle des fêtes Place du 11 Novembre Orbigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Le Marché de Noël d’Orbigny vous invite à plonger dans une ambiance chaleureuse et festive à l’approche des fêtes de fin d’année. Venez découvrir les nombreux exposants, artisans et créateurs présents pour vous proposer des idées cadeaux, des produits locaux et des créations originales.

Le Marché de Noël d’Orbigny vous invite à plonger dans une ambiance chaleureuse et festive à l’approche des fêtes de fin d’année. Venez découvrir les nombreux exposants, artisans et créateurs présents pour vous proposer des idées cadeaux, des produits locaux et des créations originales. .

Salle des fêtes Place du 11 Novembre Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 68 80 51 15 comitedesfetesorbigny37@gmail.com

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English :

The Orbigny Christmas Market invites you to immerse yourself in a warm and festive atmosphere as the end-of-year holidays approach. Come discover the many vendors, artisans, and creators who will be there to offer you gift ideas, local products, and original creations.

L’événement Marché de Noël Orbigny a été mis à jour le 2026-08-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire