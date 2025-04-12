Marché de Noël paysan Kaysersberg Vignoble
vendredi 27 novembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Marché de Noël paysan
Place de la Mairie Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 10:00:00
fin : 2026-12-20 20:00:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11 2026-12-18
Vente de produits du terroir épices, pain d’épices, miel, produits bio, fromages, charcuterie, liqueurs, sirops … Composez votre panier et offrez-le à vos proches à Noël.
Découvrez et goûtez les produits régionaux que vous pourrez déguster en famille ou entre amis lors des fêtes de fin d’année.
Dégotez des idées originales de cadeaux offrez des paniers gourmands garnis de pains d’épices, de miel, de fromages, de sirops, de confitures et de produits bio… issus des producteurs locaux pour régaler petits et grands. 0 .
Place de la Mairie Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg-vignoble.fr
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English :
Sale of local products spices, gingerbread, honey, organic products, cheeses, delicatessen, liqueurs, syrups … Compose your basket and offer it to your friends and family at Christmas.
L’événement Marché de Noël paysan Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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