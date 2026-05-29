Marché de Noël Saint-Florentin
Marché de Noël Saint-Florentin dimanche 13 décembre 2026.
Saint-Florentin
Marché de Noël
Saint-Florentin Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 09:00:00
fin : 2026-12-13 17:30:00
Date(s) :
2026-12-13
La commune de Saint-Florentin vous propose son marché de Noël sur l’esplanade Jacques Tricard et à la Salle des Fêtes, de 9h à 17h30.
Le temps d’une journée, laissez-vous séduire par l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année. Flânez au gré des stands, rencontrez des artisans et créateurs passionnés, découvrez des produits locaux et des idées cadeaux uniques. En famille ou entre amis, partagez un moment de détente et de convivialité, idéal pour préparer les fêtes tout en soutenant les exposants. Une belle occasion de faire plaisir à vos proches et de vous imprégner de l’esprit de Noël. .
Saint-Florentin 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 21 76 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The commune of Saint-Florentin will be holding its Christmas market on Sunday, December 7, 2025
L’événement Marché de Noël Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour
À voir aussi à Saint-Florentin (Indre)
- Dans les pas de Joséphine Baker Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin 2 juillet 2026
- Visite guidée Les trésors de l’église Saint-Florentin Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin 4 juillet 2026
- Saint-Florentin sous l’Occupation Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin 9 juillet 2026
- Bistrot nomade Saint-Florentin 7 août 2026
- Bistrot Nomade rue du Faubourg du Pont Saint-Florentin 21 août 2026