Saint-Florentin

Marché de Noël

Saint-Florentin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 09:00:00

fin : 2026-12-13 17:30:00

Date(s) :

2026-12-13

La commune de Saint-Florentin vous propose son marché de Noël sur l’esplanade Jacques Tricard et à la Salle des Fêtes, de 9h à 17h30.

Le temps d’une journée, laissez-vous séduire par l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année. Flânez au gré des stands, rencontrez des artisans et créateurs passionnés, découvrez des produits locaux et des idées cadeaux uniques. En famille ou entre amis, partagez un moment de détente et de convivialité, idéal pour préparer les fêtes tout en soutenant les exposants. Une belle occasion de faire plaisir à vos proches et de vous imprégner de l’esprit de Noël. .

Saint-Florentin 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 21 76 37

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English :

The commune of Saint-Florentin will be holding its Christmas market on Sunday, December 7, 2025

L’événement Marché de Noël Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour