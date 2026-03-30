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Bistrot Nomade rue du Faubourg du Pont Saint-Florentin

Bistrot Nomade rue du Faubourg du Pont Saint-Florentin

Bistrot Nomade rue du Faubourg du Pont Saint-Florentin vendredi 21 août 2026.

Lieu : rue du Faubourg du Pont

Adresse : Jardin de l'Octroi

Ville : 89600 Saint-Florentin

Département : Yonne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Florentin

Bistrot Nomade

rue du Faubourg du Pont Jardin de l’Octroi Saint-Florentin Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Apéro-concert guingette au Parc de l’Octroi avec Didier Guyot et son orchestre . Entrée libre. Restauration sur place.   .

rue du Faubourg du Pont Jardin de l’Octroi Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 

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English : Bistrot Nomade

L’événement Bistrot Nomade Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-03-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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