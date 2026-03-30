Saint-Florentin

Bistrot nomade

Saint-Florentin Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Apéro-concert sur la place du village avec le groupe de variétés Top Riviera. Restauration sur place. .

Saint-Florentin 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Bistrot nomade

L’événement Bistrot nomade Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-03-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)