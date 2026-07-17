Informations pratiques

Ouverture de l’église Saint-André Avrolles Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-André – Avrolles Place des Justes – 89600 Saint-Florentin Yonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-André et plongez dans la mémoire d’Avrolles !

À travers l’exposition « Avrolles en cartes postales, photos et articles de presse », revivez le passé pittoresque et émouvant de notre village. Un hommage particulier est rendu à Maurice Néron, Avrollais d’adoption, résistant héroïque tombé sous les balles ennemies. Une visite riche en émotions, entre patrimoine et devoir de mémoire.

Ne manquez pas cette plongée dans l’histoire locale !

Eglise Saint-André – Avrolles Place des Justes – 89600 Saint-Florentin Place des Justes – Avrolles – 89600 Saint-Florentin Saint-Florentin 89600 Avrolles Yonne Bourgogne-Franche-Comté Eglise construite au XIIème siècle, elle fut en partie détruite par les guerres de religions qui ont dévasté la bourgade, puis reconstruite au XVIème siècle. L’intérieur comporte encore quelques trésors notamment la statue et les reliques de Sainte-Béate

Expositions : – Avrolles en cartes postales, photos, articles de presse…

– Maurice Néron, avrollais d’adoption, résistant, tué par l’ennemi Parkings, accessibilité aux fauteuils roulants et aux personnes à mobilité réduite

Découvrez l’église Saint-André et plongez dans la mémoire d’Avrolles !

© Serge Gourmand