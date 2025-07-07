Informations pratiques

Seltz

Marché de Noël

Place de la Mairie Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

Laissez-vous surprendre par l’ambiance et le charme de ce cadre. Des décorations, des cadeaux ou encore des douceurs de Noël vous seront proposés. Tout au long du week end, des animations et pleins d’autres surprises pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Laissez-vous surprendre par l’ambiance féérique de ce cadre. Des décorations, des cadeaux ou encore des douceurs de Noël vous seront proposés. Tout au long du Week end, des animations et pleins d’autres surprises pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Programme du Week end en téléchargement ci-dessous. .

Place de la Mairie Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 79 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr

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English :

Let yourself be surprised by the atmosphere and charm of this setting. Decorations, gifts and Christmas sweets will be offered. Throughout the weekend, animations and many other surprises for the greatest happiness of the visitors.

L’événement Marché de Noël Seltz a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg