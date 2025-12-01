Marché de Noël Place de l’Abbaye Tournus
Marché de Noël Place de l’Abbaye Tournus samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de l’Abbaye Cellier et Réfectoire des Moines Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Une trentaine d’artisans et producteurs vous accueilleront dans les prestigieuses salles abbatiales pour trouver le cadeau idéal pour chaque membre de la famille. .
Place de l’Abbaye Cellier et Réfectoire des Moines Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Tournus a été mis à jour le 2024-12-31 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II