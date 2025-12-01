Marché de Noël Place de l’Abbaye Tournus

Marché de Noël

Place de l’Abbaye Cellier et Réfectoire des Moines Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Une trentaine d’artisans et producteurs vous accueilleront dans les prestigieuses salles abbatiales pour trouver le cadeau idéal pour chaque membre de la famille. .

Place de l’Abbaye Cellier et Réfectoire des Moines Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Tournus a été mis à jour le 2024-12-31 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II