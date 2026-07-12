Marché de Noël traditionnel Marckolsheim

Informations pratiques

Marckolsheim

Marché de Noël traditionnel

rue du Gal Kolb Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-21

Marché artisanal. Idées cadeaux, objets artisanaux, produits du terroir et du Périgord, nombreuses animations,…

Les chalets accueillent divers produits artisanaux bijoux, écharpes et autres accessoires, gourmandises sucrées ou salées, décorations hivernales… On y trouvera de tout !

Dans la salle des fêtes découvrez le marché périgourdin des commerçants du Bugue (ville jumelée avec Marckolsheim) présenteront leurs produits du terroir (vins Monbazillac, Bergerac, foie gras, charcuteries, spécialités aux noix)…

Pour se restaurer, vin chaud, soupes, repas et crêpes attendent le public.

Du côté des animations, toute la famille sera gâtée spectacles, musique et chants de Noël…

Samedi 22 novembre

Marché périgourdin (salle des fêtes) de 14h à 21h

Atelier participatif de menuiserie

Manège (cour de l’école)

Quintette de la Musique Municipale

Shooting Photos

Maquillage pour les enfants

Déambulation Boule de neige (16h30, 17h30, 18h30)

Séance cinéma à 14h

Spectacle sur inscription à 16h30

Chant des enfants à l’église à 17h

Arrivée du Père Noël au marché de de17h15 à 18h30

ouverture du musée numérique Micro-Folie (17h à 19h)

Dimanche 23 novembre :

Atelier de menuiserie, balades à dos d’ânes, maquillage pour les enfants, manège, shooting photos, marché périgourdin

Déambulations de Noël (15h30, 16h30, 18h)

11h00 cinéma à La Bouilloire

14h00 : concert donné par les « Amis du Ried » à la salle des fêtes

14h et 15h30 concert de Noël de la chorale du collège à l’église

14h00 à 17h00: animations à la Médiathèque

Arrivée du Père Noël au marché vers 17h00

ouverture du musée numérique Micro folie de 17h à 19h .

rue du Gal Kolb Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 62 20 mairie@marckolsheim.fr

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English :

Craft market. Gift ideas, handicrafts, local and Périgord products, numerous activities,…

L’événement Marché de Noël traditionnel Marckolsheim a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Grand Ried