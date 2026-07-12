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AGENDA · Marckolsheim

Marché de Noël traditionnel Marckolsheim

samedi 21 novembre 2026 · Marckolsheim

Marché de Noël traditionnel Marckolsheim

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Adresse
rue du Gal Kolb
Ville
67390 Marckolsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Marckolsheim

Marché de Noël traditionnel

rue du Gal Kolb Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-21

Marché artisanal. Idées cadeaux, objets artisanaux, produits du terroir et du Périgord, nombreuses animations,…
Les chalets accueillent divers produits artisanaux bijoux, écharpes et autres accessoires, gourmandises sucrées ou salées, décorations hivernales… On y trouvera de tout !

Dans la salle des fêtes découvrez le marché périgourdin des commerçants du Bugue (ville jumelée avec Marckolsheim) présenteront leurs produits du terroir (vins Monbazillac, Bergerac, foie gras, charcuteries, spécialités aux noix)…

Pour se restaurer, vin chaud, soupes, repas et crêpes attendent le public.

Du côté des animations, toute la famille sera gâtée spectacles, musique et chants de Noël…

Samedi 22 novembre

 Marché périgourdin (salle des fêtes) de 14h à 21h

Atelier participatif de menuiserie
Manège (cour de l’école)
Quintette de la Musique Municipale
Shooting Photos
Maquillage pour les enfants
Déambulation Boule de neige (16h30, 17h30, 18h30)
Séance cinéma à 14h
Spectacle sur inscription à 16h30
Chant des enfants à l’église à 17h
Arrivée du Père Noël au marché de de17h15 à 18h30
ouverture du musée numérique Micro-Folie (17h à 19h) 

 Dimanche 23 novembre :

Atelier de menuiserie, balades à dos d’ânes, maquillage pour les enfants, manège,  shooting photos, marché périgourdin
Déambulations de Noël (15h30, 16h30, 18h)
11h00 cinéma à La Bouilloire
14h00 : concert donné par les « Amis du Ried » à la salle des fêtes
14h et 15h30 concert de Noël de la chorale du collège à l’église
14h00 à 17h00: animations à la Médiathèque
Arrivée du Père Noël au marché vers 17h00
ouverture du musée numérique Micro folie de 17h à 19h   .

rue du Gal Kolb Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 62 20  mairie@marckolsheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Craft market. Gift ideas, handicrafts, local and Périgord products, numerous activities,…

L’événement Marché de Noël traditionnel Marckolsheim a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Grand Ried

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