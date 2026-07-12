Marché de Noël traditionnel Marckolsheim
samedi 21 novembre 2026 · Marckolsheim
Informations pratiques
Marckolsheim
Marché de Noël traditionnel
rue du Gal Kolb Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-21
Marché artisanal. Idées cadeaux, objets artisanaux, produits du terroir et du Périgord, nombreuses animations,…
Les chalets accueillent divers produits artisanaux bijoux, écharpes et autres accessoires, gourmandises sucrées ou salées, décorations hivernales… On y trouvera de tout !
Dans la salle des fêtes découvrez le marché périgourdin des commerçants du Bugue (ville jumelée avec Marckolsheim) présenteront leurs produits du terroir (vins Monbazillac, Bergerac, foie gras, charcuteries, spécialités aux noix)…
Pour se restaurer, vin chaud, soupes, repas et crêpes attendent le public.
Du côté des animations, toute la famille sera gâtée spectacles, musique et chants de Noël…
Samedi 22 novembre
Marché périgourdin (salle des fêtes) de 14h à 21h
Atelier participatif de menuiserie
Manège (cour de l’école)
Quintette de la Musique Municipale
Shooting Photos
Maquillage pour les enfants
Déambulation Boule de neige (16h30, 17h30, 18h30)
Séance cinéma à 14h
Spectacle sur inscription à 16h30
Chant des enfants à l’église à 17h
Arrivée du Père Noël au marché de de17h15 à 18h30
ouverture du musée numérique Micro-Folie (17h à 19h)
Dimanche 23 novembre :
Atelier de menuiserie, balades à dos d’ânes, maquillage pour les enfants, manège, shooting photos, marché périgourdin
Déambulations de Noël (15h30, 16h30, 18h)
11h00 cinéma à La Bouilloire
14h00 : concert donné par les « Amis du Ried » à la salle des fêtes
14h et 15h30 concert de Noël de la chorale du collège à l’église
14h00 à 17h00: animations à la Médiathèque
Arrivée du Père Noël au marché vers 17h00
ouverture du musée numérique Micro folie de 17h à 19h .
rue du Gal Kolb Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 62 20 mairie@marckolsheim.fr
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English :
Craft market. Gift ideas, handicrafts, local and Périgord products, numerous activities,…
L’événement Marché de Noël traditionnel Marckolsheim a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Grand Ried
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