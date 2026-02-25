Informations pratiques

Wissembourg

Marché de Noël

Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-27 11:30:00

fin : 2026-12-20 19:30:00

Date(s) :

2026-11-27

En plein cœur de la cité médiévale de Wissembourg, autour de l’Abbatiale, s’alignent les chalets en bois du traditionnel marché de Noël. Profitez de nombreuses animations entre amis ou en famille.

En plein cœur de la cité médiévale de Wissembourg, autour de l’Abbatiale, s’alignent les chalets en bois du traditionnel marché de Noël. Ce rendez-vous attendu par tous, où l’esprit des fêtes de fin d’année règne, est l’occasion de découvrir des artisans et leurs créations, de humer et goûter les spécialités de saison mais surtout de se retrouver entre amis ou en famille afin de profiter des nombreuses animations proposées durant les week-ends de l’Avent. Ambiance féerique assurée ! 0 .

Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr

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English :

In the heart of the medieval town of Wissembourg, around the Abbey Church, line the wooden chalets of the traditional Christmas market. Enjoy a wide range of entertainment with friends and family.

L’événement Marché de Noël Wissembourg a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte