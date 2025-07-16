Courseulles-sur-Mer

Marché de nuit

Digue Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvrez les produits normands et le savoir-faire des artisans, artistes et commerçants locaux.

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Digue Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

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English : Marché de nuit

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L’événement Marché de nuit Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Calvados Attractivité