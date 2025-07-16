Marché de nuit Courseulles-sur-Mer
Marché de nuit Courseulles-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.
Courseulles-sur-Mer
Marché de nuit
Digue Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-08-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
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Digue Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr
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English : Marché de nuit
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L’événement Marché de nuit Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Calvados Attractivité
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