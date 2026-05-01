Saint-Christoly-Médoc

Marché de pays à Saint-Christoly-Médoc

Port Saint-Christoly-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-11-07 13:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Marché hebdomadaire tous les samedis de 8h à 13h, au port.

Retrouvez des commerçants locaux, et la présence d’une buvette, d’un food-truck et de stands d’artisanat local. .

Port Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 53 07

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English : Marché de pays à Saint-Christoly-Médoc

L’événement Marché de pays à Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Médoc-Vignoble