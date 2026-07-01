Informations pratiques

Labastide-d’Armagnac

Marché de pays

4900 Grand Mounicat Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fêtez la Nation de manière gourmande avec un marché de producteurs locaux avec leurs produits de saison tout en admirant le savoir-faire et les créations d’artisans et savourez un délicieux repas avec au menu assiette de charcuterie, sanglier à la broche, dessert et café.

Repas sur inscription.

Fêtez la Nation de manière gourmande avec un marché de producteurs locaux avec leurs produits de saison tout en admirant le savoir-faire et les créations d’artisans et savourez un délicieux repas avec au menu assiette de charcuterie, sanglier à la broche, dessert et café.

Une ambiance musicale festive viendra agrémenter la journée !

Repas sur inscription. .

4900 Grand Mounicat Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 04 33 05

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English :

Celebrate the Nation in style with a local farmers’ market featuring seasonal produce, while admiring the craftsmanship and creations of local artisans, and enjoy a delicious meal featuring: a charcuterie platter, spit-roasted wild boar, dessert, and coffee.

Reservations required for the meal.

L’événement Marché de pays Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Landes d’Armagnac