Marché de pays Labastide-d’Armagnac
mardi 14 juillet 2026 · Labastide-d'Armagnac
Informations pratiques
Labastide-d’Armagnac
Marché de pays
4900 Grand Mounicat Labastide-d’Armagnac Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fêtez la Nation de manière gourmande avec un marché de producteurs locaux avec leurs produits de saison tout en admirant le savoir-faire et les créations d’artisans et savourez un délicieux repas avec au menu assiette de charcuterie, sanglier à la broche, dessert et café.
Repas sur inscription.
Fêtez la Nation de manière gourmande avec un marché de producteurs locaux avec leurs produits de saison tout en admirant le savoir-faire et les créations d’artisans et savourez un délicieux repas avec au menu assiette de charcuterie, sanglier à la broche, dessert et café.
Une ambiance musicale festive viendra agrémenter la journée !
Repas sur inscription. .
4900 Grand Mounicat Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 04 33 05
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English :
Celebrate the Nation in style with a local farmers’ market featuring seasonal produce, while admiring the craftsmanship and creations of local artisans, and enjoy a delicious meal featuring: a charcuterie platter, spit-roasted wild boar, dessert, and coffee.
Reservations required for the meal.
L’événement Marché de pays Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Landes d’Armagnac
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