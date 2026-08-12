MARCHÉ DE PLEIN VENT FRISSONS ET GOURMANDISES Place de la Liberation Seysses
vendredi 30 octobre 2026 · Place de la Liberation · Seysses
Informations pratiques
Seysses
MARCHÉ DE PLEIN VENT FRISSONS ET GOURMANDISES
Place de la Liberation PLACE DE LA LIBÉRATION Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 08:00:00
fin : 2026-10-30 12:30:00
Date(s) :
2026-10-30
Le vendredi 30 octobre, le marché de plein vent vous invite à fêter Halloween !
A cette occasion, des animations seront organisées et retrouvez vos commerçants ambulants préférés de 8h à 12h30 ! .
Place de la Liberation PLACE DE LA LIBÉRATION Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr
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English :
On Friday, October 30, the open-air market invites you to celebrate Halloween!
L’événement MARCHÉ DE PLEIN VENT FRISSONS ET GOURMANDISES Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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