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MARCHÉ DE PLEIN VENT FRISSONS ET GOURMANDISES Place de la Liberation Seysses

vendredi 30 octobre 2026 · Place de la Liberation · Seysses

MARCHÉ DE PLEIN VENT FRISSONS ET GOURMANDISES Place de la Liberation Seysses

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Place de la Liberation
Adresse
PLACE DE LA LIBÉRATION
Ville
31600 Seysses
Département
Haute-Garonne
Tarif

Seysses

MARCHÉ DE PLEIN VENT FRISSONS ET GOURMANDISES

Place de la Liberation PLACE DE LA LIBÉRATION Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 08:00:00
fin : 2026-10-30 12:30:00

Date(s) :
2026-10-30

Le vendredi 30 octobre, le marché de plein vent vous invite à fêter Halloween !
A cette occasion, des animations seront organisées et retrouvez vos commerçants ambulants préférés de 8h à 12h30 !   .

Place de la Liberation PLACE DE LA LIBÉRATION Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64  communication@mairie-seysses.fr

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English :

On Friday, October 30, the open-air market invites you to celebrate Halloween!

L’événement MARCHÉ DE PLEIN VENT FRISSONS ET GOURMANDISES Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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