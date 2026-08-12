MARCHÉ DE PLEIN VENT FRISSONS ET GOURMANDISES Place de la Liberation Seysses

Informations pratiques

Seysses

MARCHÉ DE PLEIN VENT FRISSONS ET GOURMANDISES

Place de la Liberation PLACE DE LA LIBÉRATION Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 08:00:00

fin : 2026-10-30 12:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Le vendredi 30 octobre, le marché de plein vent vous invite à fêter Halloween !

A cette occasion, des animations seront organisées et retrouvez vos commerçants ambulants préférés de 8h à 12h30 ! .

Place de la Liberation PLACE DE LA LIBÉRATION Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr

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English :

On Friday, October 30, the open-air market invites you to celebrate Halloween!

L’événement MARCHÉ DE PLEIN VENT FRISSONS ET GOURMANDISES Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE