Informations pratiques

Seysses

OCTOBRE ROSE

PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

À l’occasion d’Octobre Rose, la Ville de Seysses se mobilise pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et vous invite à participer à une journée placée sous le signe du sport, du bien-être et de la solidarité, le samedi 3 octobre, à la salle des fêtes.

La journée débutera dès 9 h 30 avec un petit-déjeuner d’accueil, avant de laisser place aux nombreuses animations proposées tout au long de la journée.

Programme

9 h 30 Accueil autour d’un petit-déjeuner

10 h à 12 h Cours de Zumba

14 h à 15 h 30 Danse moderne

15 h 30 à 16 h 30 Démonstration et initiation au Reggaeton

17 h à 18 h Initiation à la danse Country

Tout au long de la journée, des stands de prévention animés par l’Oncopole accueilleront le public pour informer et sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein.

Tarifs 5 € le cours / 15 € le pass donnant accès aux 4 cours

L’intégralité des recettes sera reversée à la recherche contre le cancer du sein.

Venez nombreux partager ce moment convivial et soutenir la recherche contre le cancer du sein ! 5 .

PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr

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English :

%C0 In honor of Pink October, the City of Seysses is rallying to support the fight against breast cancer and invites you to participate in a day dedicated to sports, wellness, and solidarity on Saturday, October 3, at the community hall.

L’événement OCTOBRE ROSE Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE