OCTOBRE ROSE Seysses
samedi 3 octobre 2026 · Seysses
Informations pratiques
Seysses
OCTOBRE ROSE
PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
À l’occasion d’Octobre Rose, la Ville de Seysses se mobilise pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et vous invite à participer à une journée placée sous le signe du sport, du bien-être et de la solidarité, le samedi 3 octobre, à la salle des fêtes.
La journée débutera dès 9 h 30 avec un petit-déjeuner d’accueil, avant de laisser place aux nombreuses animations proposées tout au long de la journée.
Programme
9 h 30 Accueil autour d’un petit-déjeuner
10 h à 12 h Cours de Zumba
14 h à 15 h 30 Danse moderne
15 h 30 à 16 h 30 Démonstration et initiation au Reggaeton
17 h à 18 h Initiation à la danse Country
Tout au long de la journée, des stands de prévention animés par l’Oncopole accueilleront le public pour informer et sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein.
Tarifs 5 € le cours / 15 € le pass donnant accès aux 4 cours
L’intégralité des recettes sera reversée à la recherche contre le cancer du sein.
Venez nombreux partager ce moment convivial et soutenir la recherche contre le cancer du sein ! 5 .
PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr
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English :
%C0 In honor of Pink October, the City of Seysses is rallying to support the fight against breast cancer and invites you to participate in a day dedicated to sports, wellness, and solidarity on Saturday, October 3, at the community hall.
L’événement OCTOBRE ROSE Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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