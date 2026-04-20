Castelnaudary

MARCHÉ DE POTIERS

2 Place de la République Castelnaudary Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Le marché de potiers organisé par l’association La Cassole, prend place durant deux jours, le 3 et le 4 octobre à la Halle aux grains à Castelnaudary.

Cet événement est l’occasion pour nous de vous présenter le travail d’une quinzaine de potiers céramistes professionnels.

Nous serons ravis de vous accueillir.

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2 Place de la République Castelnaudary 11400 Aude Occitanie lacassole.castelnaudary@gmail.com

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English :

The potters? market organized by the association La Cassole, takes place over two days, October 3 and 4, at the Halle aux grains in Castelnaudary.

This event is an opportunity for us to present the work of some fifteen professional ceramic potters.

We look forward to welcoming you.

L’événement MARCHÉ DE POTIERS Castelnaudary a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT