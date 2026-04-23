Marché de printemps Salle des Fêtes de Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours
Marché de printemps Salle des Fêtes de Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours dimanche 3 mai 2026.
Bonneuil-Matours
Marché de printemps
Salle des Fêtes de Bonneuil-Matours 3 rue de l’ancienne gare Bonneuil-Matours Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Le dimanche 03 mai 2026, partagez une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !
– Exposants producteurs et artisans locaux, ésotérisme, créateurs…
– Idées cadeaux pour la fête des mères
– Animations et jeux pour les enfants
– Association animalière et présentation des chiens
– Tombola avec de nombreux lots tirage au sort à partir de 16h
– Buvette et restauration sur place
A nos côtés, soutenez l’artisanat, la création et la production locale ainsi que la vie associative.
Nous vous y attendons nombreux ! .
Salle des Fêtes de Bonneuil-Matours 3 rue de l’ancienne gare Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine lesshibaventuriers@gmail.com
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English : Marché de printemps
L’événement Marché de printemps Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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