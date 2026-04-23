Marché de printemps Salle des Fêtes de Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours

Bonneuil-Matours

Marché de printemps

Salle des Fêtes de Bonneuil-Matours 3 rue de l’ancienne gare Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le dimanche 03 mai 2026, partagez une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !

– Exposants producteurs et artisans locaux, ésotérisme, créateurs…

– Idées cadeaux pour la fête des mères

– Animations et jeux pour les enfants

– Association animalière et présentation des chiens

– Tombola avec de nombreux lots tirage au sort à partir de 16h

– Buvette et restauration sur place

A nos côtés, soutenez l’artisanat, la création et la production locale ainsi que la vie associative.

Nous vous y attendons nombreux ! .

Salle des Fêtes de Bonneuil-Matours 3 rue de l’ancienne gare Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine lesshibaventuriers@gmail.com

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English : Marché de printemps

L’événement Marché de printemps Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne