Informations pratiques

Loireauxence

Marché de producteur et artisans

Place de l’Église Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 16:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Venez profiter de la venue de producteurs et artisans locaux, à la Chapelle-Saint-Sauveur.

Animation musicale, château gonflable pour les enfants, bar et restauration sur place, ambiance champêtre. .

Place de l’Église Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 03

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English :

Come enjoy the market featuring local farmers and artisans in La Chapelle-Saint-Sauveur.

L’événement Marché de producteur et artisans Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis