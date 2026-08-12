Marché de producteur et artisans Loireauxence
vendredi 25 septembre 2026 · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Marché de producteur et artisans
Place de l’Église Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 16:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Venez profiter de la venue de producteurs et artisans locaux, à la Chapelle-Saint-Sauveur.
Animation musicale, château gonflable pour les enfants, bar et restauration sur place, ambiance champêtre. .
Place de l’Église Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy the market featuring local farmers and artisans in La Chapelle-Saint-Sauveur.
L’événement Marché de producteur et artisans Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Loireauxence (Loire-Atlantique)
- Soirée cinéma de plein air Site de la bibliothèque Loireauxence 22 août 2026
- Forum des associations Salle de la Prée Baron Loireauxence 29 août 2026
- Spectacle Plouf et Replouf Loireauxence 29 août 2026
- Exposition en hommage à Raoul Vaslin Maison Bonchamps Maison Bonchamps Loireauxence 5 septembre 2026
- Tournoi de corhole et soirée brasero, à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence 12 septembre 2026