Marché de producteurs 17ème Paris, Palais des congrès, Paris
Marché de producteurs 17ème Paris, Palais des congrès, Paris vendredi 5 juin 2026.
Marché de producteurs 17ème Paris 5 – 7 juin Palais des congrès Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
RDV au Marché des Producteurs de Pays les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026
Venez faire le plein de produits fermiers, restauration possible sur place !
Palais des congrès 2 Place de la Porte Maillot 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Ternes Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « eatlim@na.chambagri.fr »}]
Marché de producteurs
DR
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