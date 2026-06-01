Marché de producteurs 17ème Paris, Palais des congrès, Paris

Marché de producteurs 17ème Paris 5 – 7 juin Palais des congrès Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

RDV au Marché des Producteurs de Pays les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026

Venez faire le plein de produits fermiers, restauration possible sur place !

Palais des congrès 2 Place de la Porte Maillot 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Ternes Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « eatlim@na.chambagri.fr »}]

Marché de producteurs

DR