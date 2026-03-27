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AGENDA · Arbois

Marché de producteurs bio Rue des Familiers Arbois

vendredi 9 octobre 2026 · Rue des Familiers · Arbois

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue des Familiers
Adresse
Parvis église St Just
Ville
39600 Arbois
Département
Jura
Tarif

Arbois

Marché de producteurs bio

Rue des Familiers Parvis église St Just Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:00:00
fin : 2026-10-09 20:00:00

Date(s) :
2026-10-09 2026-11-13

Marchés de producteurs.trices Bio à Arbois en 2025 organisé par L’association La Pépinière Alimentaire (Collectif Bio Arbois)

Le 2ème vendredi de chaque mois

Productrices.teurs locaux et bios avec légumes, œufs, pain, fromage, miel….   .

Rue des Familiers Parvis église St Just Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté   pepalimarbois@etik.com

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English : Marché de producteurs bio

L’événement Marché de producteurs bio Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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