Arbois

La malacologie, ça vous dit ?

Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Arbois, La Châtelaine, Les Planches-près-Arbois

Dans le cadre du Site Natura 2000 de la Reculée. La malacologie est la science des mollusques. Vous découvrirez à cette occasion qu’il n’y a pas que l’escargot de Bourgogne ou les moules dans la vie, mais une très grande diversité d’un vaste groupe que nous découvrirons pour la première fois au Coeur du Jura. Intervenant Julien Ryelandt (CBN BFC-ORI). .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 15 19 74 p.collin@cc-aps.fr

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English : La malacologie, ça vous dit ?

L’événement La malacologie, ça vous dit ? Arbois a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA