Saint-Léonard-de-Noblat

Marché de Producteurs de Pays de la Saint-Martial

Parcours de santé Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre de la Saint-Martial, marché des producteurs de pays où le public apprécie les bons produits présentés par les producteurs locaux avec la possibilité offerte à tous de déguster sur place les produits achetés.

Restauration avec le 87 dans l’Assiette .

Parcours de santé Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 losaintmarsaut@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Producteurs de Pays de la Saint-Martial

L’événement Marché de Producteurs de Pays de la Saint-Martial Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Noblat