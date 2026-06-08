Marché de Producteurs de Pays de la Saint-Martial Saint-Léonard-de-Noblat
Marché de Producteurs de Pays de la Saint-Martial Saint-Léonard-de-Noblat samedi 4 juillet 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Marché de Producteurs de Pays de la Saint-Martial
Parcours de santé Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre de la Saint-Martial, marché des producteurs de pays où le public apprécie les bons produits présentés par les producteurs locaux avec la possibilité offerte à tous de déguster sur place les produits achetés.
Restauration avec le 87 dans l’Assiette .
Parcours de santé Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 losaintmarsaut@gmail.com
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English : Marché de Producteurs de Pays de la Saint-Martial
L’événement Marché de Producteurs de Pays de la Saint-Martial Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Noblat
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