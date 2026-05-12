Rosnay

Marché de producteurs de pays

Place de Verdun Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-12

Les marchés de producteurs de pays garantissent des produits en direct du producteur au consommateur avec en prime la convivialité et l’échange.

Marché en semi-nocturne dans une ambiance conviviale.

Une quinzaine de producteurs locaux animent la place du village en présentant leurs produits. Possibilité de manger sur place, avec les assiettes proposées par chaque producteur dans une ambiance agréable et conviviale. Les marchés des producteurs de pays garantissent des produits en direct du producteur au consommateur avec en prime la convivialité et l’échange. Réservés exclusivement aux producteurs fermiers et à quelques artisans, les marchés de producteurs de pays sont des lieux d’accueil chaleureux et colorés, faciles à repérer grâce à leur marque et leur logo qui les identifient et en font des marchés sans équivalent. .

Place de Verdun Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 61 88 environnement.territoires@indre.chambagri.fr

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English :

Country farmers’ markets guarantee products direct from the producer to the consumer with the added bonus of conviviality and exchange.

L’événement Marché de producteurs de pays Rosnay a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Brenne