De fil à soi Rosnay
vendredi 14 août 2026 · Rosnay
Informations pratiques
Rosnay
De fil à soi
13 rue Saint André Rosnay Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le domaine de la Crapaudine accueille un spectacle théâter et chansons.
Théâtre et chant, comédie burlesque avec deux bonimenteuses qui vont vous embarquer dans le monde de la voyance , en mettant à l’honneur certains métiers d’antan. Par la Cie Ymankpadar, avec Corinne Lancement, Lisa Labbé et Severin Vallière. .
13 rue Saint André Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 80 39 15 la.crapaudine@orange.fr
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English :
The Crapaudine estate hosts the show La chanteuse et le philosophe (The singer and the philosopher)
L’événement De fil à soi Rosnay a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Brenne
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