Informations pratiques

Rosnay

De fil à soi

13 rue Saint André Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le domaine de la Crapaudine accueille un spectacle théâter et chansons.

Théâtre et chant, comédie burlesque avec deux bonimenteuses qui vont vous embarquer dans le monde de la voyance , en mettant à l’honneur certains métiers d’antan. Par la Cie Ymankpadar, avec Corinne Lancement, Lisa Labbé et Severin Vallière. .

13 rue Saint André Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 80 39 15 la.crapaudine@orange.fr

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English :

The Crapaudine estate hosts the show La chanteuse et le philosophe (The singer and the philosopher)

L’événement De fil à soi Rosnay a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Brenne