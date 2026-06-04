Rosnay

Jeux buissonniers

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

En famille, fabrication d’objets et instruments de musique à partir d’éléments trouvés dans la nature.Familles

Découvrons autrement les plantes de la Brenne !

Au cours de la matinée, nous fabriquerons différents objets et instruments de musique qui amusaient tant nos grands-parents crécelle avec la cardère, kazoo avec le sureau, bilboquet en saule. La nature nous offre tant de possibilités. 6 .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

As a family, discover plants by making instruments what could be more fun!

L’événement Jeux buissonniers Rosnay a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne