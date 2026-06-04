Jeux buissonniers Rosnay
Jeux buissonniers Rosnay lundi 3 août 2026.
Rosnay
Jeux buissonniers
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 12:00:00
Date(s) :
2026-08-03
En famille, fabrication d’objets et instruments de musique à partir d’éléments trouvés dans la nature.Familles
Découvrons autrement les plantes de la Brenne !
Au cours de la matinée, nous fabriquerons différents objets et instruments de musique qui amusaient tant nos grands-parents crécelle avec la cardère, kazoo avec le sureau, bilboquet en saule. La nature nous offre tant de possibilités. 6 .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
As a family, discover plants by making instruments what could be more fun!
L’événement Jeux buissonniers Rosnay a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne
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