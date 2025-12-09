La Brenne, mosaïque de milieux

Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-24 08:00:00

fin : 2026-08-16 11:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Randonnée ornitho de 5 km traversant différents milieux forêt, prairie et zone humide (bord d’étang).

Le Parc Naturel Régional de la Brenne revendique une variété de milieux, et donc de biotopes à la fois très variés, et proches les uns des autres.

Nous vous proposons une randonnée ornitho de deux heures environ, sur un circuit traversant tour à tour des milieux forestiers, mais également de la prairie ouverte, ou encore de la zone humide ( bord d’étang).

C’est l’occasion rêvée d’observer, ou d’entendre les oiseaux qui occupent typiquement les différents écosystèmes que nous traverserons. 5 .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

5 km birdwatching hike through forest, meadow and wetland (pond edge).

