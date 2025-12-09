La Brenne, mosaïque de milieux Rosnay

Rosnay

Samedi 2026-07-24
fin : 2026-08-16 11:00:00

2026-07-24

Randonnée ornitho de 5 km traversant différents milieux forêt, prairie et zone humide (bord d’étang).
Le Parc Naturel Régional de la Brenne revendique une variété de milieux, et donc de biotopes à la fois très variés, et proches les uns des autres.
Nous vous proposons une randonnée ornitho de deux heures environ, sur un circuit traversant tour à tour des milieux forestiers, mais également de la prairie ouverte, ou encore de la zone humide ( bord d’étang).
C’est l’occasion rêvée d’observer, ou d’entendre les oiseaux qui occupent typiquement les différents écosystèmes que nous traverserons. 5  .

+33 2 54 28 12 13  tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

5 km birdwatching hike through forest, meadow and wetland (pond edge).

