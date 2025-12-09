La Brenne, mosaïque de milieux Rosnay
La Brenne, mosaïque de milieux Rosnay vendredi 24 juillet 2026.
La Brenne, mosaïque de milieux
Rosnay Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-24 08:00:00
fin : 2026-08-16 11:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Randonnée ornitho de 5 km traversant différents milieux forêt, prairie et zone humide (bord d’étang).
Le Parc Naturel Régional de la Brenne revendique une variété de milieux, et donc de biotopes à la fois très variés, et proches les uns des autres.
Nous vous proposons une randonnée ornitho de deux heures environ, sur un circuit traversant tour à tour des milieux forestiers, mais également de la prairie ouverte, ou encore de la zone humide ( bord d’étang).
C’est l’occasion rêvée d’observer, ou d’entendre les oiseaux qui occupent typiquement les différents écosystèmes que nous traverserons. 5 .
Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
5 km birdwatching hike through forest, meadow and wetland (pond edge).
L’événement La Brenne, mosaïque de milieux Rosnay a été mis à jour le 2025-12-09 par Destination Brenne