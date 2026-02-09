Confort d’été l’architecture biologique

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 19:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Adaptons notre logement aux fortes chaleurs.

La Maison de la Rénovation du Parc naturel régional de la Brenne propose une animation pour tous sur la thématique du confort d’été. Comprendre un bâti ancien implantation, orientation, espaces tampons pour adapter son logement et limiter l’impact des fortes chaleurs. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Adapt your home to hot weather.

L’événement Confort d’été l’architecture biologique Rosnay a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Brenne