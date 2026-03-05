Réveil de la faune Rosnay

Réveil de la faune

Le Blizon Rosnay Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 07:30:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Découverte de la Brenne à l’heure où les oiseaux sont les plus actifs. Petit déjeuner campagnard en fin d’animation.

C’est à l’heure où les hommes sont encore sous les couvertures que la nature, et surtout les oiseaux, sont les plus actifs. Nous partirons en balade à la découverte des espèces les plus remarquables de la Brenne (Guifette moustac, Héron pourpré, Grèbe à cou noir…et peut-être même du Blongios nain). De retour à la Maison du Parc, nous attendra un copieux petit-déjeuner campagnard autour duquel nous pourrons échanger sur les observations de la matinée. Déplacement à pied sur le site, puis quelques kilomètres en véhicule personnel pour le petit déjeuner (boissons chaude, jus de fruit, fromage de chèvre, omelette campagnarde, pain , confiture). 15 .

Le Blizon Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Come and witness the awakening of nature and the birds.

