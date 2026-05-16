Rosnay

Concert Hors les murs Les Intemporel-les

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Sous la halle de la maison du Parc , co-plateau avec Loudmer, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Brenne.

Rust puise son inspiration dans la musique traditionnelle arabe, mêlant des mélodies envoûtantes à des compositions électroniques audacieuses. A leur manière, le duo interroge les codes de l’identité arabe pour créer un univers unique où tradition et modernité se rencontrent. La poésie de leurs paroles fusionne avec l’énergie intense de la musique électronique, offrant des performances exceptionnelles.

Loudmer joue une musique électronique foisonnante qui prend racine dans l’improvisation et la spontanéité. Sa techno poétique et solaire navigue entre sonorités analogiques, rythmes fracturés et textures immersives, créant des instants suspendus, appelant autant les émotions que l’instinct.

Derrière ce pseudonyme, Xavier Leloux, musicien aux parcours variés (math-rock, musiques orientales) 6 .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire allo@les-intemporel-les.com

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English :

Under the hall of the Maison du Parc, co-platform with Loudmer, in partnership with the Parc Naturel Régional de la Brenne.

L’événement Concert Hors les murs Les Intemporel-les Rosnay a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne