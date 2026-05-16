Concert Hors les murs Les Intemporel-les Rosnay
Concert Hors les murs Les Intemporel-les Rosnay mardi 21 juillet 2026.
Rosnay
Concert Hors les murs Les Intemporel-les
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Sous la halle de la maison du Parc , co-plateau avec Loudmer, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Brenne.
Rust puise son inspiration dans la musique traditionnelle arabe, mêlant des mélodies envoûtantes à des compositions électroniques audacieuses. A leur manière, le duo interroge les codes de l’identité arabe pour créer un univers unique où tradition et modernité se rencontrent. La poésie de leurs paroles fusionne avec l’énergie intense de la musique électronique, offrant des performances exceptionnelles.
Loudmer joue une musique électronique foisonnante qui prend racine dans l’improvisation et la spontanéité. Sa techno poétique et solaire navigue entre sonorités analogiques, rythmes fracturés et textures immersives, créant des instants suspendus, appelant autant les émotions que l’instinct.
Derrière ce pseudonyme, Xavier Leloux, musicien aux parcours variés (math-rock, musiques orientales) 6 .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire allo@les-intemporel-les.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Under the hall of the Maison du Parc, co-platform with Loudmer, in partnership with the Parc Naturel Régional de la Brenne.
L’événement Concert Hors les murs Les Intemporel-les Rosnay a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne
À voir aussi à Rosnay (Indre)
- La prairie aux mille Sérapias langue Rosnay 20 mai 2026
- Stage ornithologique 2 jours Rosnay 23 mai 2026
- Rencontre avec Delphine et Alexandre Berloquin du Nectar Brennou Rosnay 23 mai 2026
- Rencontre avec Eric Maginiau (Vin Châteaumeillant) Rosnay 24 mai 2026
- Pollution de l’air et ventilation Rosnay 28 mai 2026