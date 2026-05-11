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Rencontre avec Eric Maginiau (Vin Châteaumeillant) Rosnay

Rencontre avec Eric Maginiau (Vin Châteaumeillant) Rosnay dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Le Bouchet

Ville : 36300 Rosnay

Département : Indre

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Rosnay

Rencontre avec Eric Maginiau (Vin Châteaumeillant)

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

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Dégustation du nouveau millésime Chateaumeillant du domaine Maginiau.   .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

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English :

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L’événement Rencontre avec Eric Maginiau (Vin Châteaumeillant) Rosnay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne

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