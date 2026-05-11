Rencontre avec Eric Maginiau (Vin Châteaumeillant) Rosnay
Rencontre avec Eric Maginiau (Vin Châteaumeillant) Rosnay dimanche 24 mai 2026.
Rosnay
Rencontre avec Eric Maginiau (Vin Châteaumeillant)
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
Dégustation du nouveau millésime Chateaumeillant du domaine Maginiau. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr
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English :
the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!
L’événement Rencontre avec Eric Maginiau (Vin Châteaumeillant) Rosnay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne
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