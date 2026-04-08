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Rencontre avec Delphine et Alexandre Berloquin du Nectar Brennou Rosnay

Rencontre avec Delphine et Alexandre Berloquin du Nectar Brennou Rosnay

Rencontre avec Delphine et Alexandre Berloquin du Nectar Brennou Rosnay samedi 23 mai 2026.

Adresse : Le Bouchet

Ville : 36300 Rosnay

Département : Indre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Rosnay

Rencontre avec Delphine et Alexandre Berloquin du Nectar Brennou

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
Le Nectar Brennou vous propose une dégustation de ses miels.   .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

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English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

L’événement Rencontre avec Delphine et Alexandre Berloquin du Nectar Brennou Rosnay a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne

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