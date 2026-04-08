Rencontre avec Delphine et Alexandre Berloquin du Nectar Brennou Rosnay
Rencontre avec Delphine et Alexandre Berloquin du Nectar Brennou Rosnay samedi 23 mai 2026.
Rosnay
Rencontre avec Delphine et Alexandre Berloquin du Nectar Brennou
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
Le Nectar Brennou vous propose une dégustation de ses miels. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr
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English :
the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!
L’événement Rencontre avec Delphine et Alexandre Berloquin du Nectar Brennou Rosnay a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne
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