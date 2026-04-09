Rosnay

Lieux dits Vernissage

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Découvrez le nouvelle exposition arts plastiques de la maison du Parc naturel régional de la Brenne Lieux ditsFamilles

Embarquez-vous dans ce vernissage très particulier. Au programme des contes, des pas de danse traditionnelle, des visites guidées, des films, des images… Bref, un moment particulier pour découvrir cette nouvelle exposition d’arts plastiques sur le thème des Lieux dits.

Il va y en avoir partout et de quoi faire le plein d’énergie !

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTICIPANTS Douadic, Lingé, Luant, Lureuil, Meobecq, Mérigny, Pouligny-St-Pierre, Thenay, Concremiers, Tournon-St-Martin, Rosnay, Le Blanc / Ville haute, George Sand, Jules Ferry, collège des Menigouttes, Dame Atout Brenne. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Discover the new art exhibition at the Maison du Parc naturel régional de la Brenne: Lieux dits

L’événement Lieux dits Vernissage Rosnay a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Brenne