Stage ornithologique 2 jours

Rosnay Indre

Tarif : 190 – 190 – EUR

190

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-06

Conçu pour les amoureux de la nature et des oiseaux. Situé au cœur de la Brenne, ces stages vous offrent l’occasion unique d’explorer la richesse aviaire de la région accompagné(e) d’un guide expert passionné. Idéal pour vous initier à l’ornithologie de terrain, ou pour renforcer vos connaissances.

Les stages ornithologiques sont des expériences immersives de deux journées complètes où vous pourrez observer et apprendre sur les nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent la Brenne. Vous découvrirez les habitats naturels et les comportements fascinants des oiseaux. Nos stages sont adaptés à tous les niveaux de compétence et garantissent une expérience enrichissante et éducative. 190 .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire objectifbrenne@gmail.com

English :

Designed for nature and bird lovers. Located in the heart of the Brenne, these courses offer you the unique opportunity to explore the region’s rich bird life accompanied by a passionate expert guide. Ideal as an introduction to field ornithology, or to reinforce your knowledge.

L’événement Stage ornithologique 2 jours Rosnay a été mis à jour le 2025-12-10 par Destination Brenne