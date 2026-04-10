Rosnay

Lieux dits exposition

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez le nouvelle exposition arts plastiques de la maison du Parc naturel régional de la Brenne Lieux dits

Les établissements scolaires ont travaillé cette année sur le thème des Lieux dits. Lieu-dit , un thème qui invite à sortir de l’école pour observer son patrimoine local, re découvrir son lieu de vie, le dire avec différents langages, le transformer en objet de recherche ou l’inventer, le réinventer. On trouvera des liens avec l’Histoire, la géographie, les sciences et aussi les êtres vivants dans ce lieu… Bref un thème pluridisciplinaire.

Alors attention il va y en avoir partout et de quoi faire le plein d’énergie !

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTICIPANTS Douadic, Lingé, Luant, Lureuil, Meobecq, Mérigny, Pouligny-St-Pierre, Thenay, Concremiers, Tournon-St-Martin, Rosnay, Le Blanc / Ville haute, George Sand, Jules Ferry, collège des Menigouttes, Dame Atout Brenne. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

The Maison du Parc naturel régional de la Brenne is pleased to invite you to the inauguration of the exhibition at the Espace culturel rural de la Brenne.

L’événement Lieux dits exposition Rosnay a été mis à jour le 2026-04-10 par Destination Brenne