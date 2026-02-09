Pollution de l’air et ventilation Rosnay

Pollution de l’air et ventilation

Le Bouchet Rosnay Indre

Début : Jeudi 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 19:30:00

2026-05-28

Bien comprendre l’objectif d’une ventillation intérieure.

La Maison de la Rénovation du Parc naturel régional de la Brenne propose une animation pour tous sur la thématique de la qualité de l’air intérieur et les principes de la ventilation. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

English :

Understand the purpose of indoor ventilation.

