Photovoltaïque individuel

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 19:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Penser son installation autonome de production énergétique.

La Maison de la Rénovation du Parc naturel régional de la Brenne propose une animationpour tous sur la thématique du photovoltaïque. Penser son installation autonome de production énergétique et l’autoconsommation. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Designing an autonomous energy production system.

L’événement Photovoltaïque individuel Rosnay a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Brenne