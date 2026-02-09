Photovoltaïque individuel Rosnay
Photovoltaïque individuel Rosnay jeudi 2 juillet 2026.
Photovoltaïque individuel
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 19:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Penser son installation autonome de production énergétique.
La Maison de la Rénovation du Parc naturel régional de la Brenne propose une animationpour tous sur la thématique du photovoltaïque. Penser son installation autonome de production énergétique et l’autoconsommation. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Designing an autonomous energy production system.
L’événement Photovoltaïque individuel Rosnay a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Brenne