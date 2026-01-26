Sortie nature, les haies, refuges de biodiversité

Rosnay Vendée

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

2026-07-07

Balade à la découverte des haies pour y observer les oiseaux et insectes.

Les haies embellissent les paysages, le découpent et l’animent d’une vie indispensable que nous devons réapprendre à observer, aimer et protéger.

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription ou quelques jours avant l’animation.

Rosnay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Walk to discover the hedges to observe birds and insects.

