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AGENDA · Rosnay

Rencontre avec Jean Hervé Rosnay

vendredi 24 juillet 2026 · Rosnay

Rencontre avec Jean Hervé Rosnay

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Le Bouchet
Ville
36300 Rosnay
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Rosnay

Rencontre avec Jean Hervé

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24 15:00:00

Date(s) :
2026-07-24

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
Dégustation des nouveaux produits Jean Hervé.   .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

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English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

L’événement Rencontre avec Jean Hervé Rosnay a été mis à jour le 2026-07-08 par Destination Brenne

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