Rosnay

Atelier pigments naturels et exploration en Brenne !

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 08:30:00

fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Tu as entre 12 et 17 ans ? Le Relais Brenne Initiatives Jeunes te propose des animations dans le cadre de son programme estival ( 06 juillet au 07 août 2026).Familles

Tu as entre 12 et 17 ans ? Le Relais Brenne Initiatives Jeunes te propose des animations dans le cadre de son programme estival ( 06 juillet au 07 août 2026).

Au programme le 21 juillet

Crée, participe, explore fabrique ta peinture naturelle, aide à embellir le Parc et pars en balade pour découvrir ses coins secrets / Gouter fourni

(Pour toutes les animations, le RBIJ vient te chercher et te ramène sur toute la Brenne (sur demande places limitées) .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 04 53 44 gatien.catrou@laligue36.fr

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English :

Are you between 12 and 17 years old? Relais Brenne Initiatives Jeunes is offering activities as part of its summer program (July 6–August 7, 2026).

L’événement Atelier pigments naturels et exploration en Brenne ! Rosnay a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne