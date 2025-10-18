Balade au crépuscule Rosnay
Balade au crépuscule Rosnay jeudi 23 juillet 2026.
Balade au crépuscule
Plade devant l’église Rosnay Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-25
Balade-pique-nique de 9 km à l’écoute de la nature.
Venez vous balader en pleine nature.
La balade nous mènera sur les chemins de Brenne, à l’écoute de la nature alors que le jour décline. Nous cheminerons au bord d’étangs typiques de la Brenne et ferons une halte pour un pique-nique. 20 .
Plade devant l’église Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
A 9 km picnic walk in tune with nature.
L’événement Balade au crépuscule Rosnay a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne