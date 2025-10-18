Balade au crépuscule

Plade devant l’église Rosnay Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-25

Balade-pique-nique de 9 km à l’écoute de la nature.

Venez vous balader en pleine nature.

La balade nous mènera sur les chemins de Brenne, à l’écoute de la nature alors que le jour décline. Nous cheminerons au bord d’étangs typiques de la Brenne et ferons une halte pour un pique-nique. 20 .

Plade devant l’église Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 9 km picnic walk in tune with nature.

L’événement Balade au crépuscule Rosnay a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne