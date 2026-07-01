Rencontre avec La poterie de la Bout’bout Rosnay
lundi 20 juillet 2026 · Rosnay
Informations pratiques
Rosnay
Rencontre avec La poterie de la Bout’bout
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20
la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
Carole Bricault vous exposera son travail de poterie et fera une animation autour de ses œuvres. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr
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English :
the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!
L’événement Rencontre avec La poterie de la Bout’bout Rosnay a été mis à jour le 2026-07-06 par Destination Brenne
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