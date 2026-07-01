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AGENDA · Rosnay

Rencontre avec La poterie de la Bout’bout Rosnay

lundi 20 juillet 2026 · Rosnay

Rencontre avec La poterie de la Bout’bout Rosnay

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Le Bouchet
Ville
36300 Rosnay
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Rosnay

Rencontre avec La poterie de la Bout’bout

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :
2026-07-20

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
Carole Bricault vous exposera son travail de poterie et fera une animation autour de ses œuvres.   .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

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English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

L’événement Rencontre avec La poterie de la Bout’bout Rosnay a été mis à jour le 2026-07-06 par Destination Brenne

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